Уряд погодив звільнення голови Покровської районної адміністрації Замотаєва

Замотаєв у день призначення на посаду в 2022 році

Замотаєв був призначений на посаду указом Володимира Зеленського від 7 вересня 2022 року

Уряд погодив звільнення Володимира Замотаєва з посади голови Покровської районної державної адміністрації на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

За даними аналітичного проєкту DeepState, зараз ворог знаходиться приблизно за 5 км від міста.

Також було звільнено Токарєву Уляну Дмитрівну з посади заступника Міністра соціальної політики України.

Нагадаємо, 7 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський змінив керівників ряду військових адміністрацій. Тоді начальником Покровської міської військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк, а головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв. До цього він був першим заступником голови Покровської районної державної адміністрації.

Відомо, що Володимир Валентинович Замотаєв, 1981 року народження, має вищу юридичну освіту. Понад 17 років працював в органах прокуратури і має досвід роботи на керівних посадах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив із посади начальника Генерального штабу Збройних Сил генерала-лейтенанта Анатолія Баргилевича. Як інформує «Главком», відповідний указ з’явився на сайті глави держави.

Наступним указом Зеленський призначив на цю посаду генерал-майора Андрія Гнатова, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

Раніше президент призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр»заступником Єрмака.