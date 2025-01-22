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«Це для мене – пониження». Нардепка Устінова відхрестилася від спроб очолити Агенцію оборонних закупівель

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це для мене – пониження». Нардепка Устінова відхрестилася від спроб очолити Агенцію оборонних закупівель
«Я – голова фракції, голова комісії. Повірте: я ніколи не мріяла про таку посаду», – заявила народна обраниця
фото з відкритих джерел

Устінова: «Я насправді лобіювала Артема Ситника (заступника голови агенції) на місце голови»

Голова фракції «Голос» Олександра Устінова заявила, що не претендуєте на посаду голови Агенції оборонних закупівель. Оскільки нардепка є головою фракції, вона запевнила, що ніколи не мріяла про посаду в Агенції. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Гроші є – зброї немає? Хто переможе у битві за Агенцію оборонних закупівель».

Устінова зауважила, що їй справді пропонували очолити Агенцію оборонних закупівель. Хоча вона лобіювала на це місце Артема Ситника (заступника голови агенції).

Нардепка наголошує, що після публікації колонки «Піар на зброї. Що не так працює в Агенції оборонних закупівель?», де вона детально виклала свої претензії до роботи цієї структури, на неї здійснилася «персональна атака».

«Я побачила персональну атаку і зміщення фокусу дискусії з проблем, які існують в АОЗ, які я висвітила, на особисту атаку на мене.  Мені дуже прикро, що чомусь ніхто не розбирається, чому ракети для «градів» агенція купує на €355 дорожче, ніж, наприклад, прикордонники. Чому у нас по два місяці не відповідають постачальникам, а замість цього приїжджають посередники?», – розповіла депутатка.

Устінова додала, що для неї очолити агенцію – це пониження. «Я – голова фракції, голова комісії. Повірте: я ніколи не мріяла про таку посаду», – підсумувала народна обраниця.

Нагадаємо, в українській «оборонці» стався новий скандал. Він прямо не пов’язаний із затримками поставок зброї чи потраплянням на фронт неякісних боєприпасів, а стосується кадрового питання. Історія базується на особистому конфлікті між керівництвом Міноборони та поки що діючою головою Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

На боці Безрукової активно виступають громадські активісти, зокрема Центр протидії корупції, а діяльність Агенції натомість вщент розкритикувала нардепка, голова фракції «Голос» та соратниця міністра оборони Рустема Умєрова Олександра Устінова. «Главком» детально дослідив причини скандалу та взяв інтервʼю в Олександри Устінової.

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Теги: Олександра Устінова скандал активісти гроші Міноборони історія прикордонники

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