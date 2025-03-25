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У США сплеск безробіття через діяльність DOGE Маска: звільнення тривають по всій країні

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У США сплеск безробіття через діяльність DOGE Маска: звільнення тривають по всій країні
Шукачі роботи зазвичай займали посади середнього та вищого рівня
фото з відкритих джерел

Сплеск заявок на вакансії від працівників урядових установ, які стали ціллю DOGE, досягнув 75% порівняно з 2022 роком

Діяльність Департаменту урядової ефективності (DOGE) під керівництвом Ілона Маска призвела до історичного сплеску заявок на вакансії по всій США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBCNews.

Як зазначає видання, Департамент урядової ефективності спричинив зростання кількості заявок щодо роботи на 60% із січня по лютий. DOGE у більшості випадків «вивільнив» працівників Бюро захисту прав споживачів і Агентство міжнародного розвитку США.

«Ми ніколи не бачили чогось подібного після президентської адміністрації та інавгурації», – сказав Корі Штале, економіст Indeed.

Хоча після виборів 2016 і 2020 років в США серед федеральних працівників спостерігалося збільшення кількості заявок на роботу, це зростання було на порядок меншим, сказав Штале.

Постраждалі працівники розкидані по всій країні. Хоча майже 500 000 федеральних працівників живуть у Вашингтоні, округ Колумбія, Меріленді чи Вірджинії, дані Indeed показують, що 80% активних профілів федеральних працівників пов’язані з іншими місцями. Майже третина цих працівників на півдні, за винятком округу Колумбія, Меріленда та Вірджинії.

Також видання підкреслює, що кількість шукачів роботи з вищою освітою значно більше, аніж було, що призводить до великої конкуренції на і без того жорсткому ринку праці.

Фактично, одним із найбільш помітних наслідків діяльності DOGE стали саме такі масові скорочення робочих місць у державному секторі. Маск прагнув автоматизувати більшу частину процесів, що призвело вже до звільнень тисяч працівників, але процес ще далекий до завершення. Відсутність чітких планів для реінтеграції звільнених працівників на ринку праці створила додатковий тиск на економіку, а також викликала негативну реакцію з боку громадськості та профспілок.

Шукачі роботи, які, за словами Штале, зазвичай займали посади середнього та вищого рівня, також працювали на своїй нинішній роботі довше, із середнім стажем роботи 11 років, згідно з федеральними даними.

Міністр фінансів Скотт Бессент зазначив у понеділок, що звільнені працівники отримають можливість шукати роботу в приватному секторі , але потрясіння можуть вийти за межі пошуку роботи.

Безробіття, серед інших даних, є раннім показником рецесії. До цього часу він – разом з іншими відповідними даними, такими як крива прибутковості та споживчі витрати – залишався відносно стабільним.

За словами економістки Клаудії Сем, колишній економістці Федеральної резервної системи Білого дому, загальний ризик для економіки невеликий, оскільки федеральні працівники становлять менше 2% від загальної робочої сили США. Але вона попереджає, що хоча сам по собі DOGE не може спричинити рецесію, він може призвести до неї. 

«Швидкоплинний процес DOGE безпідставно збільшує ризики», – сказала Сем. «Якщо рецесійна динаміка закріпиться, її важко уникнути, а «виправити» дорого».

Нагадаємо, очільник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск зробив гучну заяву під час засідання кабінету міністрів у Білому домі. За його словами, члени його команди щодня отримують погрози вбивством. Маск не надав додаткових деталей щодо характеру чи джерел цих погроз, але наголосив на серйозності ситуації. 

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Теги: США Ілон Маск звільнення

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