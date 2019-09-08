Баканов пояснив, що робив на ювілеї Суркіса



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Глава СБУ Іван Баканов був на святкуванні дня народженні Григорія Суркіса

Баканов був на святкуванні як «оперативний співробітник»

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов підтвердив, що був присутній на святкуванні 70-річчя народного депутата Григорія Суркіса («Опозиційна платформа — За життя»).

За його словами, він був на ювілеї «як оперативний співробітник».

«Я, крім усього іншого, сьогодні і оперативний співробітник», — сказав Баканов theБабелю.

Нагадаємо, 4 вересня Григорій Суркіс відзначав 70-річний ювілей у столичному готелі «Інтерконтиненталь». На святкування зібралися представники кількох поколінь української політики, включно з представниками нової влади.

Серед гостей були нинішній та колишній голова СБУ, перший помічник президента Сергій Шефір, три колишні президенти, олігархи та народні депутати.

«Баканов приїхав на святкування близько дев’ятої години вечора. Як виявилось, на вході в готель він чекав саме на Шефіра. І навіть допоміг йому нести, схоже, подарунок. За спостереженням «Схем», залишили свято вони одночасно, опівночі», - йдеться у сюжеті програми «Схеми: корупція в деталях»

Про те, що Баканов і Шефір були саме на святкуванні дня народження Григорія Суркіса, свідчили пакети елітного бренду Fendi, з якими готель того цього вечора залишали усі гості.

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