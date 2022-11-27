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Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
Перед початком конфлікту з Японією у гру мали вступити пропагандисти Путіна
фото з відкритих джерел

Кремль цілком серйозно готувався до військового конфлікту з Японією

Жертвою територіальних амбіцій російського диктатора Володимира Путіна могла стати не лише Україна, а й Японія. Про пише американське видання Newsweek.

Кремль цілком серйозно готувався до військового конфлікту з Японією. У розпорядженні видання опинився лист від 17 березня, написаний особою, яка співпрацює з ФСБ, адресований російському правозахиснику та журналісту Володимиру Осєчкіну.

Агент ФСБ під псевдонімом «Вітер змін», написав: «Впевненість у тому, що країни (Росія та Японія – ред.) увійдуть до стадії гострого протистояння й навіть війни, була високою. Чому для війни в підсумку була обрана Україна – сценарій особливо не змінився...», – йдеться у повідомленні.

Видання пише, що перед початком конфлікту з Японією у гру мали вступити пропагандисти. Їхня роль полягала у розпалюванні ненависті росіян до японців, створюючи останнім імідж «нацистів» і «фашистів». Цю тактику, зрештою, використали щодо українців.

Росія навіть почала готувати суспільство до війни з Японією. У серпні 2021 року ФСБ розсекретило інформацію про те, що під час Другої світової війни японські спецслужби мали катувати громадян СРСР. Спочатку ця новина була малопомітною в інформаційному просторі, але за лічені дні пропаганда почала розганяти цю тему. Восени про японців забули.

Москва раптом передумала воювати з Японією й зупинилася на Україні. Причини зміни позицій невідомі. «Вітер змін» назвав точні позиції російських вертольотів, які чекали сигналу для атаки на Японію. За його словами, «війна була неминучою для Росії через маніакальне бажання війни з боку керівництва».

Як повідомлялося, оточення Путіна хоче якнайшвидшого закінчення війни, але самі вони не наважуються усунути російського диктатора. Так звані російські еліти чекають сміливця, який зможе виголосити Путіну «чорну мітку». Російський опозиційний політик і правозахисник Марк Фейгін переконаний, що вище військове командування, попри незадоволення Путіним, не здатне на якісь радикальні дії щодо усунення його з посади.

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Теги: Японія путін війна напад

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