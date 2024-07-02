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Банкова прокоментувала пропозицію Орбана припинити вогонь Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Банкова прокоментувала пропозицію Орбана припинити вогонь Україні
Віктор Орбан запропонував Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами заступника глави Офісу президента, Угорщина є не першою країною, яка пропонує припинити вогонь 

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єром Угорщини, Віктор Орбан запропонував Україні припинити вогонь. Однак Київ має власний план для досягнення миру. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

«Угорщина – не перша країна, яка говорить про подібний варіант подій. Президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою», – зазначив він.

Жовква нагадав, що Україна хоче миру, і для цього є інструмент. Зокрема, було проведено перший саміт миру і триває підготовка до другого.

За словами заступника офісу президента, представники РФ можуть брати участь у другому саміті миру, якщо країна-агресор не ставитиме перед Україною ультиматуми.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. Орбан вже прокоментував свій візит до Києва.  

До слова, 1 липня Угорщина прийняла естафету у Бельгійського головування в ЄС та перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.

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Теги: Віктор Орбан Офіс президента війна

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