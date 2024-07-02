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Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Орбан запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир
Володимир Зеленський і Віктор Орбан
фото: EPA/UPG

Орбан заявив, що дуже високо цінує усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але ці ініціативи потребують багато часу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.  Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Орбана та Зеленського в Києві.

За його словами, війна дуже інтенсивно впливає і на безпеку Європи.

Він заявив, що дуже високо цінує усі ініціативи президента Зеленського заради досягнення миру, але ці ініціативи потребують багато часу. Саме через правила міжнародної дипломатії вони ускладнені.

«І я попросив пана президента подумати про те, чи не можна трошки інакше піти. Зробити перерву. Перервати вогонь і потім продовжити, почати перемовини», – сказав Орбан.

Орбан заявив, що припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. «Я це розповів президенту і я вдячний президенту за відверту думку щодо цього питання», – додав прем’єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. Орбан  вже прокоментував свій візит до Києва.  

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і Формулу миру. Про це повідомив  керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

1 липня Угорщина прийняла естафету у Бельгійського головування в ЄС та перебрала на себе організацію роботи Ради ЄС на наступні пів року.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прокоментував майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС. Головування в Раді ЄС не означає, що хтось один керує Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, якого Politico попросило дати пораду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.За словами Де Кроо, головування в ЄС не означає, що хтось є «босом Європи», а скоріше означає пошук компромісу.

Раніше Угорщина неодноразово блокувала військову допомогу Україні від Євросоюзу, а також запровадження санкцій ЄС проти Росії та початок переговорів про вступ України до ЄС.

Читайте також: Головування у Раді ЄС переходить до Угорщини: чого чекати від Орбана
Теги: міністр війна Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак правила

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