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Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС – Укренерго

glavcom.ua
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Україна втратила стільки електроенергії, скільки споживають чотири країни ЄС – Укренерго
Україна втратила внаслідок останніх ударів Москви близько 9 гігават генеруючих потужностей
Фото: «Укренерго»

Країна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації

Внаслідок семи останніх атак РФ на об’єкти енергетики, Україна втратила близько 9 гігават генеруючих потужностей. Як зазначив очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький, це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів упродовж трьох місяців. Або сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії.  Про це він заявив на форумі «Війна і енергетика. Як це впливає на бізнес».

Під час підготовки до зими, Україна змушена буде невідкладно почати будівництво об’єктів розподіленої генерації. За словами Кудрицького, розосередження невеликих електростанцій зробить енергосистему країни більш стійкою до ворожих атак. Він пояснює нагальність цього кроку так:

«…Якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз. Треба починати прямо зараз».

Нагадаємо, декілька днів Росія обстріляла теплоелектростанцію ДТЕК під час масованого удару по Україні. Поранення дістали троє енергетиків.

А загалом під час повномасштабної війни енергетики ДТЕК 37 разів «підіймали» ТЕС з нуля після обстрілів.

Теги: енергетика війна будівництво електроенергія Укренерго росія Україна

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