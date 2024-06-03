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Глава Запорізької ОВА оцінив плани окупантів запустити місцеву АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Глава Запорізької ОВА оцінив плани окупантів запустити місцеву АЕС
За інформацією голови Запорізької ОВА, на станції працюють люди, які погодилися взяти російські паспорти і підписати контракт з «Росатомом»
фото: energoatom.com.ua

Іван Федоров: «Станція стане до роботи, коли повернеться під контроль України»

Без погодження з української стороною ворог не зможе запустити Запорізьку АЕС, а погодження навряд чи буде. Тому станція стане до роботи, коли вона повернеться під український контроль. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За думку голови Запорізької ОВА, малоймовірно, що російські окупанти зможуть запустити Запорізьку АЕС, бо для того, щоби вона запрацювала, треба кудись постачати вироблену на ній електроенергію.

«А все, що розташовується навколо станції, зокрема лінії електропередач, перебувають під вогневим контролем наших Збройних сил. Тож без погодження з української стороною ворог не зможе запустити Запорізьку АЕС. А погодження навряд чи буде. Станція стане до роботи, коли вона повернеться під український контроль», – пояснив Федоров.

За інформацією голови Запорізької ОВА, на станції працюють люди, які погодилися взяти російські паспорти і підписати контракт з «Росатомом».

«Ми не можемо звинувачувати цих людей, бо більшість з них це роблять не з власної ініціативи, а з примусу. Загалом тисячі людей залишаються на станції. Ті, хто не погодився брати російський паспорт, на станції не працюють», – зауважив Федоров.

Є величезна кількість людей, зазначає голова обласної адміністрації, які приїжджають з Росії і працюють на АЕС вахтовим методом.

«Їх на АЕС уже більше, ніж тих українців, які співпрацюють з окупантами. Якщо ворог хоче запустити станцію, то має ще більше людей з Росії привезти, побудувати додаткове устаткування, яке може компенсувати втрати води та електроенергії через руйнування Каховської ГЕС. Все це – робота не на місяць і не два»,– пояснив голова Запорізької обласної військової адміністрації. 

За словами голови Запорізької ОВА, усім, хто хотів виїхати з окупованої території, з Енергодара, була надана допомога і вони виїхали, хоч це було нелегко, бо за переміщенням цих людей стежили.

«Є такі спеціалісти, які продовжили працювати у структурі «Енергоатома» на інших електростанціях країни. Хтось виїхав за кордон до рідних. А є й такі, хто залишився в окупованому Енергодарі, але не працює на станції», – розповів Федоров. 

Нагадаємо, російські загарбники використовують окуповану Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для чеченських бойовиків. Про це повідомляє Центр національного спротиву. На Запорізькій АЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії «Ахмат», які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Раніше російський диктатор Путін заявив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку атомну електростанцію, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це ще більше посилює ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи. 

До слова, 9 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про атаку безпілотника на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

Читайте також: Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо
Теги: Запоріжжя війна Іван Федоров Запорізька АЕС

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