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Тищенко помахав перед суддею подяками, які виписав... сам собі?

Віталій Тараненко
glavcom.ua
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Тищенко помахав перед суддею подяками, які виписав... сам собі?
Нардеп Микола Тищенко підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Підозрюваний нардеп приніс до суду подяки, які виписав йому його ж благодійний фонд

Адвокати народного депутата Миколи Тищенка, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця, намагалися переконати суд, що їхній клієнт не рядовий обранець, а впливова людина з відзнаками від різних організацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання, яке відбулося 25 червня.

У вигляді доказів сторона захисту принесла до приміщення Печерського райсуду близько десяти відомчих відзнак і державних нагород. З держнагород – Тищенко має почесне звання «Заслужений працівник сфери послуг», відзнаку Верховної Ради і орден «За заслуги» III ступеня. Вони акуратно лежали у бордових футлярах, які демонстративно показував один із захисників підозрюваного нардепа.

Адвокати Тищенка намагалася переконати суд, що їхній клієнт нерядовий обранець, а впливова людина з відзнаками від різних організацій
Адвокати Тищенка намагалася переконати суд, що їхній клієнт нерядовий обранець, а впливова людина з відзнаками від різних організацій
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Окрім цього, адвокат Тищенка озвучив інформацію, що нардепа відзначено двома подяками від Всеукраїнського благодійного фонду «Дорога миру». За даними аналітичної системи Youcontrol, у грудні 2019 року цю організацію заснував народний депутат Микола Тищенко, обраний до парламенту у київському мажоритарному окрузі від партії «Слуга народу». До червня 2022 року благодійний фонд називався іменем нардепа Тищенка, а потім його перейменували у «Дорога миру».

Тищенко помахав перед суддею подяками, які виписав... сам собі? фото 1
Тищенко помахав перед суддею подяками, які виписав... сам собі? фото 2
дані Youcontrol

Директором благодійного фонду «Дорога миру» записано громадянина Геннадія Дмитрієва. Цей же чоловік відображається в електронних деклараціях Микола Тищенка. Зокрема, Дмитрієв є співвласником разом з ексдружиною Тищенка Аллою Барановською і давнім бізнес-партнером нардепа Володимиром Сітаком столичного нежитлового приміщення площею 283,5 кв. м.

Після того, як адвокат підозрюваного політика завершив презентацію всіх нагород, Микола Тищенко випалив коротку репліку: «Щоб було зрозуміло, це за мою роботу (перераховані адвокатом відзнаки – «Главком»)… Зараз мені не потрібно ніяких подяк, собі залиште».

За словами прокурора, під час обшуку помешкання нардепа Миколи Тищенка підозрюваний побив два своїх телефони об кам'яний стіл
За словами прокурора, під час обшуку помешкання нардепа Миколи Тищенка підозрюваний побив два своїх телефони об кам'яний стіл
фото: Yan Dobronosov/Facebook

Нагадаємо, що 25 червня що Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, якому зранку слідчі ДБР вручили підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. За рішенням суду, Тищенко має перебувати під цілодобовим домашнім арештом два місяці. Також нардеп має носити електронний браслет та здати закордонні паспорти.

Раніше, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка він розбив свій мобільний телефон об стіл і відмовився у суді пояснити причини цього рішення.

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко раніше вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: Верховна Рада суд війна Дніпро арешт військові злочин Микола Тищенко

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