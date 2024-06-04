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Британська розвідка повідомила, де окупанти зосереджують основні зусилля

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британська розвідка повідомила, де окупанти зосереджують основні зусилля
На Авдіївсько-Покровському напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності окупаційної армії
фото: Facebook/Генштаб

Російські війська намагаються зберегти оперативний темп, попри значні втрати

Окупаційні війська РФ зосереджують основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони здобули незначних успіхів за великих втрат. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

За інформацією розвідки, на вказаному напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності окупаційної армії РФ. Окупанти досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша.

Розвідники зазначають, що росіяни не досягли значних успіхів, попри інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50.

Крім того, російські атаки на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.

«Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від початку цієї доби вже відбулося 28 бойових зіткнень. Загарбники здійснили один ракетний удар з використанням двох ракет та один авіаційний удар із застосуванням двох КАБів, 24 рази атакували дронами-камікадзе, 614 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Як повідомлялося, Росія відкрила новий фронт в Україні, розпочавши несподіваний наступ у Харківській області та змусивши Україну перекинути війська з інших областей для захисту позицій.

До слова, російські військові примусово відправляють на фронт чоловіків, які відмовилися воювати в Україні, замість того, щоб судити їх за відмову брати участь у бойових діях.

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Теги: британська розвідка війна окупанти ЗСУ

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