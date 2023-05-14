Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова провела переговори із радником президента США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Банкова провела переговори із радником президента США
фото з відкритих джерел

Єрмак подякував американській  за потужне лідерство в підтримці України 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє пресслужба президента.

«У межах постійного діалогу із союзниками американську сторону було поінформовано про поточну ситуацію на полі бою з російськими загарбниками та про актуальні дії сил оборони України з деокупації наших територій», – йдеться в повідомленні.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили забезпечення єдності й підтримки України в протистоянні російській агресії під час зустрічі G7, яка відбудеться в середині травня в японському місті Хіросімі.

Єрмак подякував американській стороні, президенту США Джозефу Байдену, Конгресу за потужне лідерство в підтримці України та поверненні справедливого миру на Європейський континент.

Нагадаємо,  держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба. 

Теги: Андрій Єрмак Ентоні Блінкен переговори США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський повідомив, чого ще бракує Україні для контрнаступу
Зеленський повідомив, чого ще бракує Україні для контрнаступу
Банкова провела переговори із радником президента США
Банкова провела переговори із радником президента США
Візит Зеленського до Німеччини: перші подробиці (відео)
Візит Зеленського до Німеччини: перші подробиці (відео)
Зеленський прибув на зустріч із Штайнмаєром (фото, відео)
Зеленський прибув на зустріч із Штайнмаєром (фото, відео)
Зеленський прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини: перші фото
Зеленський прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини: перші фото
Через Путіна Росія стала вигнанцем – Зеленський
Через Путіна Росія стала вигнанцем – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)
8791
Український прапор над Кремлем: стало відомо, хто влаштував провокацію в Москві
7696
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади
4550
День матері: яскраві листівки та привітання
4549
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
4294
Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини

Новини

Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:29
В Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 05:40
У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)
Сьогодні, 05:06
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 14 травня
Сьогодні, 04:54
Посол США в Естонії заявив про продовження підтримки України в війні з Росією
Сьогодні, 04:36
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту