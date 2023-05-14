Банкова провела переговори із радником президента США

Єрмак подякував американській за потужне лідерство в підтримці України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про це повідомляє пресслужба президента.

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«У межах постійного діалогу із союзниками американську сторону було поінформовано про поточну ситуацію на полі бою з російськими загарбниками та про актуальні дії сил оборони України з деокупації наших територій», – йдеться в повідомленні.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили забезпечення єдності й підтримки України в протистоянні російській агресії під час зустрічі G7, яка відбудеться в середині травня в японському місті Хіросімі.

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Єрмак подякував американській стороні, президенту США Джозефу Байдену, Конгресу за потужне лідерство в підтримці України та поверненні справедливого миру на Європейський континент.

Нагадаємо, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать підтримувати Україну і допоможуть закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба.