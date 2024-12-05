BBC показало унікальні фото Будапештського меморандуму, підписаного 30 років тому
Андрій Сибіга повіз українську копію меморандуму на саміт Україна-НАТО, щоб нагадати партнерам про зобов'язання
BBC показало фото Будапештського меморандуму, підписаного рівно 30 років тому. У рамках цієї угоди Україна передала свою ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки з боку Росії, США та Великої Британії.
«BBC вдалося зробити фото Будапештського меморандуму, який дуже рідко залишає стіни архіву. Про цей документ кажуть, що він не вартий паперу, на якому написаний», – зазначає журналіст.
Також, як наголошує BBC, нині міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повіз українську копію меморандуму на саміт Україна-НАТО, щоб нагадати партнерам про зобов'язання.
До слова, Україна відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму, який став гірким досвідом для країни. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
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