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Будапештський меморандум: як надурили Україну. Пророча карикатура 30-річної давності

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Будапештський меморандум: як надурили Україну. Пророча карикатура 30-річної давності
Автор карикатури влучно зобразив, як три країни вмовляли Україну віддати ядерку
фото з відкритих джерел

У розпал дискусій про доцільність відмови від ядерної зброї парламентська газета «Голос України» опублікувала сатиричний малюнок

Парламентська газета «Голос України» у 1993 році році опублікувала сатиричний малюнок, на якому зображено, як Україну вмовляють віддати ядерну зброю. Врешті карикатура авторства Володимира Зайця виявилася пророчою.

Наша країна на малюнку зображена у вигляді зайця з гвинтівкою, а США, Велика Британія та Росія мають вигляд вовка, лисиці та ведмедя з булавою. «Віддай рушницю, а ми тобі безпеку гарантуємо», – йдеться у підписі до красномовного малюнка, який було опубліковано у липні 1993 року, за кілька місяців до підписання Будапештського меморандуму.

Будапештський меморандум: як надурили Україну. Пророча карикатура 30-річної давності фото 1

Варто нагадати, що майже 30 років тому, 5 грудня 1994 року в столиці Угорщини було укладено Будапештський меморандум. Тоді три країни – США, Велика Британія та Росія надали Україні гарантії безпеки в обмін на без'ядерний статус.

Будапештський меморандум: як надурили Україну. Пророча карикатура 30-річної давності фото 2

Як раніше повідомлялося, нещодавно в американському журналі The National Interest оприлюднено архівні матеріали про те, як Вашингтон змушував Україну відмовитися від ядерної зброї попри ризик російського вторгнення. Документи свідчать «як дві американські адміністрації (президенти Джордж Буш та Білл Клінтон – авт.), вище керівництво Пентагону та й НАТО тиснули на Україну, щоб вона відмовилася від своєї єдиної стримуючої сили проти російської агресії – ядерної зброї – попри реальний ризик російського вторгнення».

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Теги: Білл Клінтон росія Україна Меморандум Велика Британія Вашингтон ядерна зброя

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