Угорщина розгорне ППО поблизу кордону з Україною

Міністр оборони Угорщини заявив, що війна РФ проти України увійшла в «найнебезпечнішу фазу»

Угорщина вирішила розгорнути системи ППО на сході країни

Угорщина планує розгорнути системи протиповітряної оборони на північному сході країни, поблизу кордону з Україною. Це рішення ухвалено через загрозу ескалації російсько-української війни. Про це повідомляє угорське видання Telex.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький заявив, що війна РФ проти України увійшла в «найнебезпечнішу фазу». Зокрема тому, що російський диктатор Володимир Путін затвердив нову ядерну доктрину, а Київ отримав дозвіл на використання далекобійної зброї по Росії.

Нагадаємо, що Збройні сили України вперше застосували британські крилаті ракети Storm Shadow по військових об'єктах на території Росії. Про це Bloomberg повідомив західний чиновник, знайомий з цим питанням.

До слова, газета The Times із посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді заявила, що Сполучені Штати зняли обмеження на використання британських ракет Storm Shadow углиб території Росії. Цей дозвіл був потрібен саме від США, адже в цих ракетах містяться американські складники.