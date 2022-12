Річниця підписання Будапештського меморандум: чи є там гарантії безпеки?

5 грудня 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум, у якому задекларувала свій неядерний статус. Повна назва документа: Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Документ підписали в Будапешті (звідки й назва меморандуму) другий президент України Леонід Кучма, президент США Білл Клінтон, президент Росії Борис Єльцин та прем’єр Великої Британії Джон Мейджор.

Документ складається із шести пунктів, у ньому зазначається, що Україна вирішила відмовитися від ядерного статусу та ліквідувати арсенал ядерної зброї.

Натомість країни-підписанти меморандуму:

• зобов’язалися поважати незалежність і суверенітет та чинні кордони України,

• підтвердили свої зобов’язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також що ніяка їхня зброя ніколи не буде використана проти нашої держави, окрім цілей самооборони,

• зобов’язалися утримуватись від економічного тиску на Україну,

• підтвердили зобов’язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН для надання допомоги Україні в разі, якщо наша держава стане жертвою акту агресії або об’єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї,

• підтвердили щодо України своє зобов’язання не застосовувати ядерну зброю, крім випадку нападу на них самих, їхні території, збройні сили або на їхніх союзників,

Фактично Будапештський меморандум остаточно закріпив без’ядерний статус України.

Спочатку зобов’язання поважати незалежність та територіальну цілісність України взяли США, Велика Британія та Росія. Згодом до Будапештського меморандуму приєдналися Франція й Китай (які також є ядерними державами).

Проте у 2014 році Росія порушила цю угоду та збройним шляхом захопивши Крим, окупувала частину Донбасу і почала воєнні дії.

Мовні версії Будапештського меморандуму відрізняються. Українська версія назви меморандуму справді містить словосполучення «гарантії безпеки», тоді як в англійському варіанті документа йдеться про «безпекові запевнення» (security assurances). І саме цей варіант, у назві якого вживається слово «assurances», чинний для США та Великої Британії.

У той же час у чинному для Москви російському варіанті також говориться саме про «гарантії безпеки».

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, «запевнення» щодо безпеки й «гарантії» – різні юридичні терміни. У зв’язку з цим Кулеба в одному з інтерв’ю зазначав, що «запевнення» щодо безпеки й «гарантії» є різними юридичними термінами.

«Є нагальне питання гарантій безпеки для України. Станом на зараз єдиним документом, який, як вважається, такі гарантії надавав, є Будапештський меморандум. Ми його взяли за точку відліку. Але сувора правда міжнародної політики полягає в тому, що ніяких гарантій нам Будапештський меморандум не надав… Питання навіть не в назві цього документа. У міжнародному праві міжнародний документ, незалежно від назви, зберігає свій статус. Питання в тому, що нам дали запевнення, а не гарантії. А ось це вже два різних абсолютно юридичних терміни, – пояснив міністр.

Ці семантичні відмінності пояснював також колишній посол США в Україні (у 1998-2000 роках) Стівен Пайфер.

US officials made clear to Ukrainian counterparts the difference between guarantees & assurances. Washington & Kyiv at that time did not anticipate what Putin did in 2014. Russia's violation of its assurances unfortunately has discredited assurances as non-proliferation tool. https://t.co/HS82RH3T0h