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Лукашенко розповів, що зробить для Трампа, якщо той закінчить війну в Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Лукашенко розповів, що зробить для Трампа, якщо той закінчить війну в Україні
Лукашенко обіцяє висунути Трампа на Нобелівську премію за однієї умови
фото: Reuters

Білоруський диктатор пригадав деякі заяви Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв направити запит на вручення Нобелівської премії миру переможцю президентських виборів у США Дональду Трампу, якщо той зможе закінчити війну в Україні. Про це повідомляє білоруське видання «Белта».

«Йому (Трампу, – «Главком») треба покласти все для того, щоб не тільки зробити Америку великою – нехай роблять її великою, але в інтересах усього світу, якщо ви претендуєте на лідерство», – сказав білоруський диктатор.

Він також пригадав обіцянки Трампа закінчити війни за час свого президентства.

«Якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію, йому присвоять за те, що він зробив добру справу. Надія є, що він буде виконувати свої обіцянки», – сказав Лукашенко.

Водночас він стверджує, що «в Америці можуть забути свої обіцянки»: «Америка не Білорусь: там можуть забути, ще щось. Але ми сподіваємося, що він (Трамп, – «Главком»)  свою обіцянку буде виконувати».

Нагадаємо, за республіканця Дональда Трампа станом на зараз проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

Мапа президентських виборів у США

Вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав республіканця Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах у США.

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Теги: Олександр Лукашенко Дональд Трамп війна Україна Нобелівська премія

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