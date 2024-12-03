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Україна відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО – МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО – МЗС
фото з відкритих джерел

МЗС: Запрошення України до НАТО стане дієвою протидією російському шантажу

Україна відкидає будь-які альтернативи вступу в НАТО після Будапештського меморандуму, який став гірким досвідом для країни. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Будапештський меморандум не зміг запобігти агресії Російської Федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася; не були проведені навіть передбачені документом консультації, які Україна неодноразово намагалася ініціювати», – заявили в МЗС.

Зазначається, що Україна відмовляється від гарантій, що є замінниками членства в НАТО.

«Ми переконані, що єдиною такою реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО. Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО», – йдеться у повідомленні. 

МЗС наголошує, що «запрошення України до НАТО стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України». 

Будапештський меморандум – міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Того самого дня Україна приєдналась до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадаємо, що НАТО навряд чи прислухається до заклику України отримати запрошення до членства на засіданні у вівторок, 3 грудня. Це розвіє надії Києва на політичне посилення, пише Reuters.

Як повідомлялося, адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули.

До слова, під час пленарної сесії Парламентської асамблеї НАТО члени ухвалили резолюцію, в якій закликають країни коаліції якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу.

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Теги: НАТО Україна МЗС

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