«Перечекати ядерний вибух»: на тлі погроз Путіна жителі Британії розкуповують бункери

Британці розкуповують на онлайн-аукціонах старі бункери часів холодної війни за ціну, що вдвічі більше, ніж було раніше

У Великій Британії місцеві жителі масово розкуповують бункери і навіть роблять їх своїми руками через страх перед третьою світовою війною. Про це пише Daily Mail.

«Поки Росія погрожує Заходу ядерним апокаліпсисом, країни по всьому світу готуються до Третьої світової війни та катастрофічних руйнувань, які може принести сучасна війна. Оскільки диктатор Путін офіційно знизив поріг, необхідний для того, щоб Москва могла розглянути можливість ядерного удару, європейські країни готуються до реальної війни на континенті», – пишуть журналісти.

А у Великій Британії налякані британці намагаються знайти укриття, якщо нація зазнає удару. Ядерні бункери, збудовані ще за часів Холодної світової війни, мають величезний попит серед британців.

Порожні «черепашки», як їх називають місцеві, які потрібно закопати в саду, продаються в інтернеті майже за 10 тис. фунтів стерлінгів. Спеціалізовані компанії готові побудувати повністю готові збірні продукції, оскільки бункери в Королівстві зараз мають особливий попит. Для місцевого уряду підготовлено окремі засоби захисту.

У таких бункерах є туалет і кімната, в якій люди можуть «перечекати ядерний вибух». Ціни на такі конструкції в країні за останній час піднялись більш ніж удвічі. Періодично деякі модернізовані бункери продаються на аукціонах за величезні гроші. На подібні покупки наважуються і любителі історії, які хочуть «зберегти повоєнну Британію».

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За перші шість місяців після початку війни в Україні компанія, що займається створенням бункерів, отримала від місцевих жителів понад 3300 дзвінків, електронних листів та повідомлень. Бункер можна створити і власноруч, проте перед цим потрібно купити відповідну конструкцію. Мінімальна сума за них: 84 тис. фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, списаний бункер часів холодної війни пішов з молотка в Англії. Це унікальний житловий простір, хоча будь-який потенційний покупець швидко помітить відсутність однієї необхідної побутової речі.Укриття збудували в 1950-х роках для порятунку працівників Королівського спостережного корпусу в разі нападу. А вивели з експлуатації у 1991 році, проте у ньому немає туалету.