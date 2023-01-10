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Бербок оголосила про нові поставки зброї Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бербок оголосила про нові поставки зброї Україні
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала сьогодні Харків
фото з відкритих джерел

Німеччина вже передала генератори та трансформатори, паливо та ковдри

Україна може і надалі розраховувати на подальше постачання зброї з Німеччини. Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Харкова.

«У всіх куточках України, від Харкова до Херсона та Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це включає зимову допомогу, яку ми надали», – зазначила Бербок.

За її словами, Німеччина вже передала генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місцях. Також мова йде і про подальші поставки зброї на потреби ЗСУ. «Для мене важливо, щоб ми не упускали з уваги місце України в нашій європейській родині навіть цієї військової зими. Українці щодня виборюють право жити незалежно. Вони бачать своє майбутнє в Європі, ЄС», – додала Бербок.

Сьогодні, 10 січня,  із неанонсованим візитом Харків відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

До відома, Польща звернеться до Конгресу США щодо репарацій від Німеччини.

Теги: Харків Польща Німеччина зброя війна українці Анналена Бербок

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