Бербок оголосила про нові поставки зброї Україні

Німеччина вже передала генератори та трансформатори, паливо та ковдри

Україна може і надалі розраховувати на подальше постачання зброї з Німеччини. Про це заявила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Харкова.

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«У всіх куточках України, від Харкова до Херсона та Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це включає зимову допомогу, яку ми надали», – зазначила Бербок.

За її словами, Німеччина вже передала генератори та трансформатори, паливо та ковдри тепер рятують життя на місцях. Також мова йде і про подальші поставки зброї на потреби ЗСУ. «Для мене важливо, щоб ми не упускали з уваги місце України в нашій європейській родині навіть цієї військової зими. Українці щодня виборюють право жити незалежно. Вони бачать своє майбутнє в Європі, ЄС», – додала Бербок.

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Сьогодні, 10 січня, із неанонсованим візитом Харків відвідала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

До відома, Польща звернеться до Конгресу США щодо репарацій від Німеччини.