«Доця, тато вже навоювався». Військові затримали бойовика, який втік від окупантів

Бойовик тікав з «ЛНР», бо «втомився від війни»

Правоохоронці та українські військові затримали на Луганщині бойовика «ЛНР», який вирішив повернутися на підконтрольну уряду частину України, бо «втомився від довгої війни». Про це повідомляють Служба безпеки України та Луганська обласна прокуратура.

Правоохоронці встановили, що чоловік у 2016 році добровільно приєднався до угруповання бойовиків імені Платова, що діяло у складі «народної міліції «ЛНР».

Зазначається, що зловмисник брав участь у бойових діях проти українських військових: зокрема обстрілював гранатометами українську бронетехніку в районі Новоолександрівки й Троїцького Попаснянського району Луганщини. За час «служби» його нагородили знаками «гвардія» і «солдат слави».

Чоловіка затримали на лінії зіткнення. Той пояснив своє рішення кинути бойовиків втомою від довготривалої війни та бажанням побачити дружину та дітей. «Доця, тато вже навоювався», – каже чоловік у камеру під час допиту.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі до 8 років. Суд готується обрати бойовику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.