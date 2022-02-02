Прем'єр Нідерландів: росіянам треба засвоїти, що військові загрози – неприпустимі

Рютте вважає, що найкраща політика щодо Росії – це підтримувати діалог заради стримування

Нідерланди підтримують необхідність діалогу з Росією у контексті деескалації, але підтримають і новий пакет болючих санкцій проти Росії у разі подальших військових загроз. Про це заявив прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте у Кишиневі, 2 лютого, куди політик вирушив після візиту до України, відповідаючи на питання кореспондента «Главкома».

«Я думаю, що найкраща політика щодо Росії – це підтримувати діалог заради стримування… водночас ми не можемо дозволити військових загроз щодо інших країн», – сказав нідерландський політик.

На думку Марка Рютте, інтенсивний діалог із Росією продовжується, але військові загрози, з якими зіткнулися Україна, Молдова та Грузія – неприпустимі.

«Якщо діалогу (з Росією – ред.) не вийде, росіянам треба усвідомити, що будуть санкції, які будуть дуже болючими. Нам треба приготувати й інші пакети санкцій» – сказав Рютте.

Прем'єр-міністр Нідерландів зазначив, що угода про Асоціацію з ЄС та формат Східного партнерства можуть сприяти такому діалогу і полегшити переговори.

Також нагадаємо, що Марк Рютте пригрозив Росії серйозними наслідками, які нестимуть за собою потужний пакет санкцій, у випадку її нового вторгнення в Україну.

Як відомо, 2 лютого президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Королівства Нідерланди Марком Рютте.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого перебував в Україні. Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть запроваджені, щойно російська армія вторгнеться в Україну.

Також вчора в Україні перебував прем’єр Польщі. До Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19. Згодом стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні.