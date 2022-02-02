Україна отримала запит США на призначення Бріджит Брінк послом

Посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року

Запит США на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні у Києві отримали. Міністерство закордонних справ уже запустило процедуру узгодження її кандидатури, повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

«Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури», – сказав Кулеба журналістам у середу.

Раніше ЗМІ повідомили, що Україна схвалила кандидатку на пост посла США. Нині Брінк є послом в Словаччині. Вона займає цю посаду з 2019 року. Раніше вона працювала в Раді національної безпеки США.

Україна готує офіційні документи для Держдепартаменту, і як тільки вони будуть отримані, адміністрація Байдена повинна повідомити про це Конгрес. Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив кандидатуру Брінк з українськими офіційними особами цього місяця під час свого візиту до Києва.

Посада глави посольства США в Києві залишається вакантною з травня 2019 року, коли попередній посол Марі Йованович була відкликана до Вашингтона. Йованович отримала призначення в Україну в 2016 році ще за каденції 44-го президента США Барака Обами.

У травні 2019 року вона покинула посаду на особисту вимогу тодішнього глави держави Дональда Трампа, який звинуватив її в нелояльності.

Раніше стало відомо, що президент США Джозеф Байден обрав кандидата на посаду посла в Україні.

19 січня повідомлялося, що Байден вже вирішив, хто стане новим послом США в Україні. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен під час візиту у Київ. Він не назвав тоді ім'я кандидата.