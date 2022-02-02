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    Байден схвалив відправку американських військових до Європи

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    Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в Східній Європі кількох тисяч американських військових - Байден схвалив відправку американських військових до Європи
    Президент США Джо Байден розглядає можливість розміщення в Східній Європі кількох тисяч американських військових
    фото: DW

    Війська будуть розгорнуті в Європі найближчими днями

    Президент США Джозеф Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі, і Пентагон, як очікується, оголосить, що війська будуть розгорнуті «найближчими днями». Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників.

    За словами чиновників, розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

    Очікується, що Пентагон оголосить про те, що тисячі американських військових будуть розгорнуті в передових пунктах у Європі. Джерела повідомили, що розгортання включатиме приблизно 2000 американських військових до Польщі та ще кілька тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

    Сполучені Штати привели 8500 військовослужбовців у США у стан підвищеної готовності на випадок, якщо будуть залучені Сили реагування НАТО та швидко знадобляться військові США. За словами джерел, частина військ, які будуть розгорнуті незабаром, уже розміщені в Європі, тоді як інші прибудуть з тих, що знаходяться в США і вже перебувають у підвищеній бойовій готовності.

    Війська діятимуть на двосторонній основі з приймаючими країнами, оскільки НАТО ще не задіяло багатонаціональні сили реагування.

    Минулого тижня CNN повідомив, що США та кілька союзників вели переговори щодо розміщення ще тисячі військових у східноєвропейських країнах НАТО як демонстрації підтримки перед обличчям російської агресії.

    До відома, глава Пентагону вирушить до Європи через Україну. Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16-17 лютого.

    Нагадаємо, ЗМІ опублікували текст відповідей США та НАТО на ультиматум Кремля.

    Раніше до України прибув шостий літак з боєприпасами від США.

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    Теги: США Джозеф Байден Європа військові президент Пентагон
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    Байден схвалив відправку американських військових до Європи