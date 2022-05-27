Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні

Собор звернувся до влади України та РФ з проханням «продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття»

Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ

У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Про це повідомляється на сайті цієї релігійної організації, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

Собор, який відбувся в Києві, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії РФ проти України і ухвалив низку важливих рішень.

«Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви», – йдеться у повідомленні.

Водночас, Собор звернувся до влади України та РФ з проханням «продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття».

У другій частині свого звернення УПЦ МП заявляє традиційні московські наративи про «відсутність єдності в українському православ’ї». Священнослужителі скаржаться на нібито «силові захоплення храмів та примусові переводи парафій». Через це представники УПЦ закликають духовенство з ПЦУ до діалогу.

Нагадаємо, що сьогодні у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії з 11:00 відбувається зібрання Церкви Московського патріархату, яке предстоятель, митрополит Онуфрій анонсував ще 23 травня

Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад.