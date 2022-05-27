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    Суспільство

    Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні

    Собор звернувся до влади України та РФ з проханням &laquo;продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття&raquo; - Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні
    Собор звернувся до влади України та РФ з проханням «продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття»
    фото з відкритих джерел

    Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ

    У п'ятницю, 27 травня, Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Про це повідомляється на сайті цієї релігійної організації, яку під час війни звинувачують у колаборанстві.

    Собор, який відбувся в Києві, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії РФ проти України і ухвалив низку важливих рішень.

    «Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви», – йдеться у повідомленні.

    Водночас, Собор звернувся до влади України та РФ з проханням «продовжувати переговорний процес, щоб зупинити кровопролиття».

    У другій частині свого звернення УПЦ МП заявляє традиційні московські наративи про «відсутність єдності в українському православ’ї». Священнослужителі скаржаться на нібито «силові захоплення храмів та примусові переводи парафій». Через це представники УПЦ закликають духовенство з ПЦУ до діалогу.

    Нагадаємо, що сьогодні у Свято-Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії з 11:00 відбувається зібрання Церкви Московського патріархату, яке предстоятель, митрополит Онуфрій анонсував ще 23 травня

    Тим часом, до ПЦУ з 24 лютого перейшли вже більше 400 громад.

    Теги: росія окупанти війна РПЦ Україна Митрополит Онуфрій окупація #stoprussia
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    Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні