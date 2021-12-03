Білоруські активісти закликали Україну не проводити паралелі між Лукашенком і народом

Білоруси не хочуть, щоб їх ототожнювали з «сім'єю» узурпатора

Активісти, які були змушені емігрувати, переконують, що білоруси були і залишаються друзями України

Громадська організація «Білорусь 2.0. Робимо разом» закликала українську владу не проводити паралелі між народом Білорусі та «сім'єю» узурпатора Олександра Лукашенка.

«Останнім часом особи, які незаконно утримують владу в Республіці Білорусь, проводять політику, яка знищує добрі відносини нашої країни з сусідами – з Україною, зокрема. Тому нас не здивувала заява глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що наразі Білорусь доводиться вважати ворожою країною. Проте ми – білоруси, які живуть в Україні, – просимо українську владу не проводити паралелі між народом Білорусі та «сім'єю» узурпатора, який незаконно утримує владу і готовий подарувати нашу країну Кремлю», – йдеться у заяві.

Зазначається, що білоруси в Україні виступають «виключно за дружбу наших народів, які історично, культурно, ментально ближчі один до одного».

«І ми як можемо наближаємо той день, коли до нашої країни повернеться демократія, коли самі зможемо повернутися додому і будувати свою країну такою, якою ми хочемо її бачити. І це буде країна максимально дружня до України», – додали активісти.

Вони також вказали, що білоруси були і залишаються друзями України.

«Будь ласка, не треба ототожнювати нас із Лукашенком та його оточенням. Ми з оптимізмом дивимося в майбутнє, де два наші народи зростатимуть і розвиватимуться разом», – резюмується у заяві.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Лукашенко спалив мости з Україною.

Дипломат зазначив, що всі останні спічі Лукашенка щодо окупованого Криму та зближення з Росією є лише «маленькою деталлю великої картини».

«Цією заявою Лукашенко спалює практично всі мости у відносинах з Україною, роблячи Білорусь ворожою для України країною. Незважаючи на твердження Росії, що вона не збирається ні на кого нападати, їхні дії говорять набагато більше, ніж офіційна мова Кремля». – сказав Кулеба.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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