Більшість підлітків довіряє блогерам та YouTube, а не ЗМІ, – соцопитування



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Підлітки зацікавлені в новинах, але не шукають їх у традиційних чи онлайн-медіа

Дослідження показало, що підлітки довіряють блогерам більше, аніж професійним медіа.

Про це свідчать дані опитування, поведеного SurveyMonkey та Common Sense Media.

Підлітки переважно отримують новини від так званих інфлюенсерів – блогерів, що мають вплив на думку аудиторії, а не від професійних ЗМІ.

Так, для 78% респондентів важливо залишатися в курсі новин. За словами головного наукового співробітника SurveyMonkey Джона Коена, здебільшого підлітки зацікавлені в новинах, але не шукають їх у традиційних чи онлайн-медіа.

54% респондентів отримують новини з Instagram, Facebook і Twitter, а 50% з YouTube кілька разів на тиждень. Лише 41% респондентів читають новини в онлайн чи друкованих медіа, а 37% дивляться новини на телебаченні.

«Хоча більшість медіа мають сторінки в соцмережах, вони конкурують за увагу з брендами, інфлюенсерами й друзями підлітків. 6 із 10 респондентів відповіли, що вони обирають отримувати інформацію від інфлюенсерів, а не від новинних медіа», – зазначають дослідники.

60% підлітків зазначили, що отримують новини в YouTube від інфлюенсерів, а 39% – від ЗМІ. 40% зазначили, що інфлюенсери «загалом об’єктивно передають факти».

50% підлітків, що дізнаються новини на YouTube, відповіли, що найчастіше переглядають ті новини, які рекомендує платформа.

Опитування проводили 14-25 червня 2019 року, у ньому взяли участь 1005 підлітків із США віком від 13 до 17 років.

Нагадаємо, Росія направила в Google вимогу вжити заходів щодо недопущення рекламування несанкціонованих масових заходів на відеохостингу YouTube, який належить компанії.

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