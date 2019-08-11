У Росії вимагають від Google заборонити популяризацію акцій протесту на YouTube



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На акції протесту

Росія звинуватили зарубіжні сили в маніпулюванні мітингувальниками на акції 10 серпня

Роскомнагляд направив на адресу компанії Google листа з вимогою вжити заходів щодо недопущенню рекламування несанкціонованих масових заходів на відеохостингу YouTube.

Про це повідомляє ТАСС

«За наявною інформацією, ряд структур, що мають YouTube-канали, купують у YouTube рекламні інструменти (такі як «push-повідомлення») з метою поширення інформації про несанкціоновані (незаконні) масові заходи, в тому числі спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення.

У разі невжиття Google заходів реагування Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії, залишаючи за собою право на адекватну реакцію», – йдеться у заяві.

Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що закордонні держави маніпулювали мітингувальниками на акції 10 серпня в Москві.

«Наші зарубіжні опоненти використовували можливості інформаційно-комп’ютерних технологій (в тому числі популярний в певних колах відеохостинг YouTube) для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на площі Сахарова в Москві», – сказав Климов.

У Раді федерації Росії запропонували посилити законодавство про мітинги, зокрема, створити перелік місць, де можна проводити мітинги, а протести за їх межами – заборонити.