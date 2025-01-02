Зеленський відповів, чи балотуватиметься на другий термін

Перша леді запевнила, що підтримає будь-який вибір свого чоловіка стосовно участі у виборах

Президент Володимир Зеленський ухвалюватиме рішення про балотування на другий президентський термін залежно від того, як закінчиться війна з Росією. Про це глава держави заявив в інтерв'ю, яке вони разом із першою леді Оленою Зеленською дали українським журналістам в етері телемарафону.

На запитання, чи готовий Зеленський до другого терміну, він заявив, що поки що це не є його ціллю.

«Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу – напевно тоді буду дивитись на це більш позитивно. Для мене це не є фокусом на сьогодні. Не є для мене сьогоднішньою ціллю», – відповів президент.

Водночас Олена Зеленська на запитання про гіпотетичний другий президентський термін її чоловіка запевнила, що підтримає будь-яке його рішення.

«Я, як дружина, повинна підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне – це вже друге питання. Мені здається, другий раз це вже не так страшно, як перший. Тому звичайно, я б не хотіла прожити в цьому емоційному стані все життя – це виснажливий період, найскладніший період у нашому житті. І звісно, найстрашніший період був, коли почалася війна. З цього боку я міркую так: якщо почалися вибори, це означає, що війна, загалом, гаряча фаза закінчилася, і це вже позитивний знак... І там будь-який вибір я підтримаю», – зазначила перша леді.