Разумков обіцяє у Раді карати кнопкодавів штрафом



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Разумков пригрозив кнопкодавам навіть «кримінальним покаранням за такі дії»

Кнопкодави будуть покарані суворо - високими штрафами, це від 50 до 80 тис. грн - голова партії «Слуга народу»

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков пообіцяв, що народних депутатів Верховної Ради ІX скликання за прогули і кнопкодавство будуть позбавляти мандата або карати штрафами на суму до 80 тис. грн.

Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу «112.Украіна», повідомляє Укрінформ.

«З приводу кнопкодавів наша позиція наступна: вони повинні бути покарані суворо. Суворим покаранням ми називаємо або високі штрафи, це від 50 до 80 тис. гривень. Навіть для наших народних депутатів це вже буде боляче. Друге - аж до кримінального покарання за такі діяння», - заявив Разумков.

За його словами, покарання передбачать для народних депутатів і за прогули.

«Наша пропозиція наступна: якщо народний депутат протягом чергової сесії не був на 30% пленарних засідань і на роботі комітетів, напевно, він зайнята людина і нехай йде займатися чимось іншим. Позбавлення мандата, думаю, було б справедливим. Економія бюджету, і всім було б непогано, а інші почали б працювати», - пояснив Разумков.

Як повідомлялося, раніше потенційний глава фракції «Слуга народу» у Раді Давид Арахамія повідомив, що найімовірніше спікером Верховної Ради буде Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на посаду віцеспікера Ради.