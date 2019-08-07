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    Суспільство

    Разумков обіцяє у Раді карати кнопкодавів штрафом

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    Разумков пригрозив кнопкодавам навіть &laquo;кримінальним покаранням за такі дії&raquo; - Разумков обіцяє у Раді карати кнопкодавів штрафом
    Разумков пригрозив кнопкодавам навіть «кримінальним покаранням за такі дії»

    Кнопкодави будуть покарані суворо - високими штрафами, це від 50 до 80 тис. грн - голова партії «Слуга народу»

    Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков пообіцяв, що народних депутатів Верховної Ради ІX скликання за прогули і кнопкодавство будуть позбавляти мандата або карати штрафами на суму до 80 тис. грн.

    Про це Разумков заявив в ефірі телеканалу «112.Украіна», повідомляє Укрінформ.

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    «З приводу кнопкодавів наша позиція наступна: вони повинні бути покарані суворо. Суворим покаранням ми називаємо або високі штрафи, це від 50 до 80 тис. гривень. Навіть для наших народних депутатів це вже буде боляче. Друге - аж до кримінального покарання за такі діяння», - заявив Разумков.

    За його словами, покарання передбачать для народних депутатів і за прогули.

    «Наша пропозиція наступна: якщо народний депутат протягом чергової сесії не був на 30% пленарних засідань і на роботі комітетів, напевно, він зайнята людина і нехай йде займатися чимось іншим. Позбавлення мандата, думаю, було б справедливим. Економія бюджету, і всім було б непогано, а інші почали б працювати», - пояснив Разумков.

    Як повідомлялося, раніше потенційний глава фракції «Слуга народу» у Раді Давид Арахамія повідомив, що найімовірніше спікером Верховної Ради буде Дмитро Разумков.

    Нагадаємо, Разумков пропонує опозиції знайти кандидатів на посаду віцеспікера Ради.

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