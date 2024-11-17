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Коли Україна застосує Atacms? Перші подробиці від Reuters

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Коли Україна застосує Atacms? Перші подробиці від Reuters
Atacms не тільки далекобійні, а й високоточні
фото з відкритих джерел

Адміністрація президента Джо Байдена дозволила Україні використати ракети Atacms для ударів по Росії

Україна планує здійснити свої перші удари на велику відстань американськими ракетами Atacms найближчими днями. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Двоє американських посадовців та одне проінформоване джерело підтвердили Reuters, що адміністрація президента Джо Байдена дозволила Україні використати ракети Atacms для ударів по Росії.

За словами співрозмовників інформаційного агентства, Україна збирається застосувати Atacms для далекобійних ударів найближчими днями. Водночас джерела не стали розкривати подробиць з міркувань безпеки.

Тим часом, Білий дім і Держдепартамент відмовилися від коментарів. Міністерство закордонних справ України та Офіс президента станом на цей час також не відповіли на запити.

Нагадаємо, президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії. 

Згодом з'явилася інформація, що Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow.

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Теги: президент Офіс президента Адміністрація Президента Велика Британія Франція Україна

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