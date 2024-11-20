20 років Помаранчевій революції. Соратник пояснив, чому Ющенко грав на боці Фірташа проти Тимошенко

Безсмертний: «Ющенко призначив Тимошенко, бо мав перед нею зобов’язання. Здатність тримати слово багато що про нього каже»

Третій президент України Віктор Ющенко вважав, що ті речі, які пропонував для розвитку української енергетики проросійський олігарх Дмитро Фірташ, мали принести значно більшу вигоду, аніж те, що пропонувала тодішня прем’єр-міністерка Юлія Тимошенко. Таку думку висловив народний депутат багатьох скликань Роман Безсмертний в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

Безсмертний висунув свою версію природи конфлікту Тимошенко та Ющенка на газових схемах, які були впроваджені під час президентства останнього.

Нагадаємо, свого часу проросійський олігарх Дмитро Фірташ надавав літак для трансферів родини Ющенка. А у 2015-му експрезидента було помічено у Відні в компанії Фірташа. Безсмертний пояснив, з чим була пов’язана прихильність Ющенка до олігарха: «Хочу звернути увагу на те, що Фірташ був в енергетичному бізнесі задовго до того, як Ющенко вирішив балотуватися в президенти. І згодом Фірташ стане одним з тих, хто запропонує українській державі певне бачення розвитку енергетики. На цю тему він говоритиме з профільним міністром Іваном Плачковим, але також і з Ющенком. Мені неодноразово доводилося бачити, як вони утрьох сиділи та аналізували показники, які стосувалися енергетичного забезпечення».

Роман Безсмертний вважає безсумнівною «геніальність Ющенка як економіста», хоча й відмічає: експрезидент був «хаотичним, безпорадним у повсякденному житті та нерозбірливим у кадрах». «Саме як економіст він керувався вигодою для держави, а те, що пропонував Фірташ, мало принести значно більшу вигоду, аніж те, що пропонувала Юлія Тимошенко – тодішній прем’єр. Тут не йдеться про вплив особистих взаємин, тут йдеться про зиск для держави», – переконує Безсмертний.

Перша «газова війна» між Україною та Росією розпочалася наприкінці 2005 року, коли російський «Газпром» зажадав від України оплачувати у 2006-му газ за європейськими цінами. Україна відмовилася, і в ніч на 1 січня 2006 року «Газпром» припинив постачання газу. Конфлікт вдалося розв’язати, і вже у 2006-му основним посередником у газових відносинах між Україною та Росією стала створена Фірташем компанія «РосУкрЕнерго». Ще пізніше в одному з інтерв’ю Дмитро Фірташ зазначав, що Ющенко йшов на загострення з росіянами свідомо, оскільки намагався відстояти вигідні для України тарифи. У 2007 році після виборів до парламенту на посаду прем’єра тріумфально повернулася Юлія Тимошенко, яка прагнула прибрати «РосУкрЕнерго» з газового ринку України. У жовтні 2008 року вона разом із Путіним підписала меморандум, який передбачав ліквідацію посередників у торгівлі газом між Україною та Росією. Одночасно із цим сторони вели переговори про ціну на газ, яка мала бути встановлена у 2009 році. Ющенко наполягав на ціні у 205 доларів і відкликав делегацію «Нафтогазу» з Москви, коли стало відомо, що росіяни лобіюють вищу ціну. 1 січня 2009-го «Газпром» у повному обсязі припинив постачання газу в Україні. 18 січня проти волі Ющенка Тимошенко уклала з росіянами контракт, за яким Україна мала платити 450 доларів за тисячу кубометрів газу. Її позиція полягала у тому, що лише сплачуючи ринкову ціну за газ і відмовившись від «пільг», які нав’язувала Росія, Україна зможе провадити незалежну політику. Проте при прем’єрстві Тимошенко Україна купувала газ значно дешевше. І завдяки умовам угоди, яку уклала Тимошенко, Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу в спорі з Газпромом. Україна майже через 10 років відсудила у російського газового монополіста компенсацію в розмірі $4,63 млрд.

Безсмертний також прокоментував взаємини Ющенка з колишнім народним депутатом України Андрієм Деркачем, котрий охоче надавав ефір Ющенку на своєму каналі «Ера» на виборах 2002 року та під час Помаранчевої революції, а нині став путінським сенатором від Астрахані.

«Деркач ніколи не був в команді Ющенка, ніколи. Те фото, де Деркач стоїть на сцені Майдану, означає лише те, що переможців завжди люблять, до них завжди біжать та про щось просять», – пояснив Безсмертний.

Крім того, соратник експрезидента висловився про ще одну постать із близького оточення Ющенка – екснардепа Євгена Червоненка, який у 2016 році побажав Україні «горіти у вогні», називав поточну війну «громадянською» і покладав відповідальність за неї на українську владу.

«Про характер взаємин Ющенка та Червоненка та причини призначення Червоненка на посаду (у 2005-му він був міністром транспорту і зв'язку України в уряді Тимошенко, пізніше – головою Запорізької ОДА, – «Главком») запитати краще в самого Віктора Андрійовича. Я був проти такого призначення, але Червоненко – людина з особистого кола спілкування Ющенка. До цього ж кола можна віднести і Петра Порошенка, і братів Буряків тощо. Сергій Буряк був кумом Віктора Андрійовича – це їхні сімейні справи, у які я не втручався», – зазначив Безсмертний.

Нагадаємо, що, на думку Безсмертного, отруєння третього президента України Віктора Ющенка вплинуло на багато речей. Передусім – на довіру всередині партії «Наша Україна». Замість того, щоб шукати ворогів ззовні, почалися внутрішні розборки всередині команди, що й призвело до розвалу «помаранчевої справи».

Крім того, соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українській політиці партія «Наша Україна».