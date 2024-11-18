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Під час розмови лідерів Британії та КНР про права людини журналістів було вигнано із зали

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Під час розмови лідерів Британії та КНР про права людини журналістів було вигнано із зали
18 листопада відбулася перша двостороння зустріч лідерів Китаю та Великої Британії за шість років
фото: Stefan Rousseau/PA

Зустріч лідерів Китаю та Великої Британії називають спробою «розморозити» відносини між країнами

Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. У розмові з Сі Цзіньпіном він порушив контроверсійні теми, через що британських журналістів виставили за двері. Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, 18 листопада відбулася перша двостороння зустріч лідерів Китаю та Великої Британії за шість років. Це називають спробою «розморозити» відносини між країнами. Стармер нібито шукає способи поглибити відносини з Пекіном. Журналістів запросили висвітлити виступ британського прем’єра. 

«Ми хочемо, щоб наші відносини були послідовними, міцними, зі взаємоповагою та, як ми домовилися, без сюрпризів, де це можливо. Міцні британсько-китайські відносини важливі як для наших країн, так і для всієї міжнародної спільноти», — сказав Стармер.

Однак згодом він заговорив про права людини, Тайвань, санкції КНР проти парламентарів Сполученого Королівства й справу Джиммі Лая (гонконгський медіамагнат, відомий своєю критикою китайського уряду. Його судять за підтримку продемократичних протестів у Гонконзі – «Главком»). Тоді китайські чиновники вивели двох британських репортерів із зали. 

Як відомо, Китай нарощує свій військовий потенціал і буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це заявив керівник Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно.

До слова, Росія обговорює з Китаєм питання спільної розробки та виробництва продукції військового призначення (ПВП). Про це на авіасалоні Airshow China 2024 у Чжухаї заявив заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) РФ Михайло Бабич, пишуть росЗМІ. 

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Теги: росія міністр санкції Китай Велика Британія права людини Тайвань Сі Цзіньпін

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