Через атаку Ізраїлю на Іран на азіатському ринку подешевшала нафта

В понеділок зранку на азіатських нафтових ринках ціна на нафту знизилась на кілька відсотків

З відкриттям торгових бірж в Азії вранці в понеділок було зафіксовано зниження цін на нафту. Дилери відчули полегшення, дізнавшись, що удар Ізраїлю по Ірану не завдав шкоди нафтовим об'єктам цієї країни. Про це повідомило видання The Times of Israel.

Ціна північноморської марки Brent з постачанням у грудні знизилася на 4,02% до $72,99 за барель, тоді як West Texas Intermediate впала на 4,17% до $68,79 за барель.

Після удару балістичними ракетами Ірану по Ізраїлю 1 жовтня ціни на нафту різко зросли, однак вже з 7 жовтня вони почали знижуватися. Це сталося через те, що стало зрозуміло: Ізраїль, ймовірно, намагатиметься обмежити свої відповіді, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту.

Загалом, ринок нафти залишається нестабільним через геополітичні ризики в регіоні, включаючи можливі наслідки конфліктів у Близькому Сході для глобальних постачань енергії. Інвестори уважно стежать за ситуацією, оскільки події в цьому регіоні можуть суттєво вплинути на ціни на нафту в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що надлишок нафти на світовому ринку штовхає її ціну вниз, а разом з нею нижче встановленого порогу у $60 за барель опустилася і вартість російського сорту.

Раніше повідомлялося, що експорт нафтопродуктів з Росії відновився у першій половині вересня завдяки збільшенню поставок дизельного пального та мазуту через покращення темпів переробки.

Разом з тим, через зниження цін на нафту доходи Росії від експорту впали до найнижчого рівня з лютого.

Раніше стало відомо, що морський експорт російської нафти впав до мінімального значення за майже місяць. Про це пише Bloomberg. За підрахунками агентства, середній рівень поставок російської нафти за чотири тижні, що закінчилися 1 вересня, впав до 3,16 млн. барелів на добу, скорочення склало 90 тис. барелів на день.

Аналіьтики раніше повідомляли, що минулого року прибутки найбільшої російської корпорації «Газпром», яка контролюється Кремлем, суттєво знизилися у Північному морі. Це сталося через санкції з боку ЄС та запровадження податку на надприбутки.

Раніше фінансові експерти та аналітики розповіли про те, чи зможе Трамп, у випадку свого президентства, знизити світові ціни на нафту до $40 за барель.