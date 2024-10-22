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Туреччина заборонила експорт американських товарів військового призначення до РФ – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Туреччина заборонила експорт американських товарів військового призначення до РФ – FT
Митна система Туреччини не дозволяє експорт військових товарів до Росії
фото з відкритих джерел

Туреччина запровадила заборону на експорт понад 40 категорій товарів американського походження

Туреччина після попередження від Сполучених Штатів Америки заборонила експорт до Росії товарів військового призначення. Про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає FT, протягом останніх тижнів Туреччина запровадила заборону на експорт понад 40 категорій товарів американського походження. Йдеться про мікросхеми і системи дистанційного керування, а також інші товари зі списку 50 «високопріоритетних» складеного США, Великою Британією, ЄС і Японією. Також у списку вказано сучасну електроніку, процесори, карти пам'яті, верстати та інше обладнання, що використовується для виробництва зброї.

Як пише ЗМІ, наразі митна система Туреччини не дозволяє експорт цих товарів до Росії, але раніше такі поставки були можливі.

«Ми віримо, що турецький уряд почув і зрозумів нашу стурбованість. Ми оптимістично налаштовані на посилення співпраці в майбутньому», – сказав журналістам помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод.

Раніше президент Реджеп Таїп Ердоган прийняв у президентському комплексі міністра закордонних справ України Андрія Сибігу, який перебував з офіційним візитом у Туреччині.

Нагадаємо, кількість дронів у Туреччині досягла 68,6 тис. одиниць, а сертифікованих пілотів БпЛА – 1,536 млн осіб.

Посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар в інтерв'ю «Главкому» заявив, що Туреччина зацікавлена у співпраці з Україною, адже саме Україна традиційно була джерелом озброєнь, знань та технологій, зокрема, у сфері авіабудування. А сучасне активне співробітництво сформувалося ще до великої війни.

До слова, Туреччина вирішила боляче вдарити по імпортерах сталі з Росії, Китаю та Індії й підвищити мита.

 

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Теги: США Туреччина експорт росія санкції

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