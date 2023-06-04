Росія вивела всі ракетоносії з Чорного моря

Фактично, до початку повітряної тривоги, яка лунала всією Україною, ракетоносії опинилися в пунктах базування, тому що море було проти

Станом на ранок загальна кількість одиниць в корабельному угрупованні в Чорному морі – 10

Російська Федерація через шторм забрала із Чорного моря всі ракетоносії. Вони були заведені в пункти базування. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у неділю, 4 червня.

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Станом на ранок загальна кількість одиниць в корабельному угрупованні в Чорному морі – 10, але жодного ракетоносія.

«Цього разу активність ворожа була переважно в повітрі. Це були безпілотні літальні апарати ударного типу і ракети повітряного базування. Морські ракетоносії, злякавшись шторму, були заведені в пункти базування. Природа на нашому боці. Фактично, до початку повітряної тривоги, яка лунала всією Україною, ракетоносії опинилися в пунктах базування, тому що море було проти. Зараз ракетоносіїв на чергуванні немає, море продовжує вирувати», – сказала Гуменюк.

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До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Нагадаємо, увечері 3 червня поблизу Дніпра прогримів вибух. Після цього у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

За попередньою інформацією, російські окупанти застосували балістичні ракети. Загалом у результаті ворожого удару постраждали 22 людини, з них п’ять – діти. У ніч на 4 червня з-під завалів дому в Підгородненській громаді Дніпропетровщини, куди ввечері 3 червня поцілили окупанти, дістали тіло дворічної дівчинки: російська ракета вбила дитину.