Ніхто не пустив в укриття. Киянин розповів, як загинула дружина (відео)

Кияни під час ракетного удару не змогли потрапити в укриття

У Деснянському районі Києва жінка загинула, тому що не змогла потрапити в укриття. Про це розповів «Суспільному» чоловік загиблої.

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«Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, і в той момент прилетіло», – розповів Ярослав.

За словами чоловіка, жінка коли з дитиною йшла до укриття, але воно було зачинене. Дитина жива, а от уламки ракети вбили жінку.

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Як розповіли місцеві мешканці журналістам, уламки впали за десять хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина, – усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення різного ступеня важкості.

Уламки впали на дитячу поліклініку, поряд пошкоджені будівлі.

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Нагадаємо, у ніч на 1 червня, День захисту дітей, у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах.

Раніше повідомлялося, що в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед них – двоє дітей, 14 осіб отримали поранення. Згодом столична влада уточнила інформацію: три загиблих особи, з них одна дитина та десять осіб травмовано, з них одна дитина.

За попередніми даними, загарбники атакували Київ ракетами – імовірно, крилатими та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія знову застосувала ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області. Попередньо, силами та засобами Повітряних сил ЗСУ десять і десяти ракет були знищені.