Пентагон: останній пакет допомоги Україні від США був «унікальним випадком»

Сінгх зазначила, що виділення Україні останнього пакета допомоги на $300 млн було «унікальним випадком», і Пентагон не має можливості повторити це

Остання військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ

Вашингтон не зможе надати Києву ще один пакет військової допомоги найближчим часом. Про це заявила речниця міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

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Сінгх зазначила, що виділення Україні останнього пакета допомоги на $300 млн було «унікальним випадком», і Пентагон не має можливості повторити це.

За її словами, остання військова допомога Україні пов'язана з необхідністю екстреної підтримки ЗСУ.

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Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги на $300 млн, який вони виділять Україні.

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.

До відома, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Зазначимо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

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Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.