Гелікоптери, які США передала Україні, уже воюють на фронті

Збройні сили України почали використовувати у війні проти російських окупантів гелікоптери радянського зразка, які Україні передали Сполучені Штати Америки. Про це з посиланням на одного із чиновників міноборони США заявив журналіст видання Foreign Policy Джек Детч.

За словами Детча, три радянські гелікоптери Мі-17, які Україна отримала від США, уже виконували бойові завдання на фронтах російсько-української війни.

Гелікоптери радянського зразка, які США планували передати Україні, раніше перебували на озброєнні у збройних силах Афганістану. Сполучені Штати замовляли їх у Росії спеціально для афганської армії.

Крім того, Джек Детч написав у Twitter, що США надали ЗСУ 60% обіцяних 155-міліметрових снарядів. Усього американці обіцяли передати Збройним силам України 209 тис. штук снарядів такого калібру.

NEW: Ukraine has received three more Mi-17 Soviet era helicopters, and they have already flown missions: senior U.S. defense official



The U.S. has also sent more than 60 percent of 209,000 rounds of 155m promised to Ukraine