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    Події в Україні

    Гелікоптери, які США передала Україні, уже воюють на фронті

    Гелікоптери Мі-17, які Росія на замовлення США виготовляла для Афганістану, уже використовують у війні проти РФ Збройні сили України - Гелікоптери, які США передала Україні, уже воюють на фронті
    Гелікоптери Мі-17, які Росія на замовлення США виготовляла для Афганістану, уже використовують у війні проти РФ Збройні сили України
    фото: міноборони США

    Україна отримала від Сполучених Штатів 3 із 11 обіцяних радянських гелікоптерів Мі-17

    Збройні сили України почали використовувати у війні проти російських окупантів гелікоптери радянського зразка, які Україні передали Сполучені Штати Америки. Про це з посиланням на одного із чиновників міноборони США заявив журналіст видання Foreign Policy Джек Детч.

    За словами Детча, три радянські гелікоптери Мі-17, які Україна отримала від США, уже виконували бойові завдання на фронтах російсько-української війни.

    Гелікоптери радянського зразка, які США планували передати Україні, раніше перебували на озброєнні у збройних силах Афганістану. Сполучені Штати замовляли їх у Росії спеціально для афганської армії.

    Крім того, Джек Детч написав у Twitter, що США надали ЗСУ 60% обіцяних 155-міліметрових снарядів. Усього американці обіцяли передати Збройним силам України 209 тис. штук снарядів такого калібру.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що протиракетний комплекс С-300, який Словаччина за сприяння США передала Україні, теж уже воює, знищуючи ворожі об’єкти на південному фронті.

    А Польща станом на кінець квітня надала Україні понад 200 одиниць танків Т-72. Цього достатньо для формування двох бригад.

    9 ж травня президент США Джо Байден підписав указ про ленд-ліз для України.

    Читайте також: Ленд-ліз для України. Як це може змінити хід війни
    Теги: росія окупанти США ЗСУ війна вертоліт Україна гелікоптер окупація #stoprussia
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    Гелікоптери, які США передала Україні, уже воюють на фронті