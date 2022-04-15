Марченко в Москві влаштувала істерику через «закатованого» Медведчука (відео)

Оксана Марченко стверджує, що її чоловік нікуди не тікав, а СБУшники побили його під час затримання і, ймовірно, уже катують

Оксана Марченко стверджує, що її чоловік зник, родичі не можуть його знайти

Володимир Зеленський буцімто почав переслідувати Віктора Медведчука, бо не може конкурувати з ним у правовому полі. Про це дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Оксана Марченко заявила на пресконференції у Москві.

Марченко стверджує, що проросійський політик нікуди не тікав. Вона заявила – адвокат Чередніченко ще 27 лютого начебто заявила про «переміщення» Медвечука у безпечне місце в Києві, де він нібито продовжив відбувати визначений судом запобіжний захід – домашній арешт. Зміна місця проживання нібито була пов’язана із погрозами здоров'ю та життю, які отримували Медведчук та члени його сім’ї.

Марченко заявила, що СБУ вирішило сфабрикувати втечу Медведчука, бо проти нього не було жодних реальних доказів.

Пізніше, відповідаючи на питання журналістів, дружина голови політради ОПЗЖ зазначила, що Медведчук, мовляв, не залишав територію України.

Спираючись на заяву радника голови МВС Вадима Денисенко про необхідність «вибити покази», Оксана Марченко заявила, що правоохоронці або збираються, або уже катують Віктора Медведчука.

Крім того, дружина Медведчука показала дві фотографії затриманого голови політради ОПЗЖ і зробила з побаченого на них висновок, що політика побили під час затримання, а потім намагалися прикрити сліди насилля волоссям.

Також Оксана Марченко заявила, що її батько не може знайти місце перебування Віктора Медведчука: «Всюди, куди він приїздить, аби дізнатися про долю Віктора, йому говорять – такого тут немає».

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко було упізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.