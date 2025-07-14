Президент повідомив, хто стане новим міністром оборони

Зеленський: Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досвід прем'єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні, інформує «Главком».

«Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. І важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей із нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації», – зазначив президент.

Як відомо, наприкінці червня Володимир Зеленський дав зрозуміти, що поки що не збирається міняти премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Президент наголосив, що поважає Шмигаля та його роботу, особливо за роки повномасштабної війни. А вже у липні президент України Володимир Зеленський провів нараду із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тоді ж український лідер анонсував управлінські зміни.

«Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський має намір замінити послів у країнах «Групи семи». Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував заміну українського посла в США. Зеленський підтвердив звільнення Оксани Маркарової з посади.

До слова, відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством. Стаття 10 закону «Про правовий режим воєнного стану» забороняє припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей.

Нагадаємо, 14 липня, Зеленський запропонував главі Мінекономіки Юлії Свириденко очолити уряд України.