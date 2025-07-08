FT повідомила, коли Маркарову можуть звільнити з посади посла

Кадрові зміни в українському уряді можуть вплинути на взаємодію з новим республіканським керівництвом у США

Посла України у США Оксану Маркарову можуть звільнити з посади вже наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що вже наступного тижня в українському уряді можуть відбутись кардинальні кардові зміни. Йдеться про можливе звільнення Оксани Маркарової з посади посла України у США.

Як пише FT, Маркарову вважають більш прихильною до політики американських демократів. Це за повідомленням джерел видання, і є основною причиною кадрових змін.

Також газета зазначає, що призначення нового посла обговорювалось під час останньої телефонної розмови президента Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Financial Times підкреслює, що звільнення Маркарової може розцінюватись, як крок назустріч нинішній адміністрації США. Газета зазначає, що на цю посаду мають призначити людину, яка буде зрозумілою для Білого дому та Конгресу.

Раніше Bloomberg повідомляв, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль входить до списку потенційних кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні разом із віцепрем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною, міністром оборони Рустемом Умеровим та міністром енергетики Германом Галущенком.

Нагадаємо, дискусії про потенційну заміну Маркарової почалися у 2024 році після вересневого візиту Зеленського на завод боєприпасів у Скрентоні, штат Пенсильванія. Цей захід викликав критику з боку республіканців, зокрема спікера Палати представників США Майка Джонсона. Він зажадав негайного звільнення Маркарової, натякаючи, що візит мав передвиборчий характер, нібито на підтримку демократів.

Пізніше республіканці в Конгресі США ініціювали розслідування щодо візиту президента Володимира Зеленського до Пенсильванії на завод із виробництва боєприпасів.

До слова, The Washington Post писав, що президент Володимир Зеленський розглядає кандидатів на заміну посла України в Сполучених Штатах Америки. За словами українського чиновника, ім'я якого не називається, Зеленський зараз переглядає кандидатів на заміну посла України у США Оксани Маркарової.

Раніше Зеленський заявив, що не збирається обговорювати зі спікером Палати представників Конгресу США Майклом Джонсоном питання щодо звільнення українського посла Оксани Маркарової.