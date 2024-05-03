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Італія передасть Україні систему ППО Samp/T – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Італія передасть Україні систему ППО Samp/T – ЗМІ
Рим має намір передати Україні систему, яку він раніше позичав Словаччині
фото з відкритих джерел

Україна може отримати артилерію, зенітно-ракетні комплекси Stinger та далекобійні ракети Storm Shadow

Італія планує оголосити про девʼятий пакет військової допомоги для України до саміту «Великої сімки», який почнеться 13 червня. Зокрема, українському війську передадуть систему протиповітряної оборони. Про це пише La Repubblica з посиланням на джерела.

Пакет міститиме зенітний ракетний комплекс Samp/T. Нині Риму доступна лише одна установка, яку раніше позичили Словаччині, саме її мають отримати Сили оборони.

Припускається, що Україні також можуть передати артилерію, зенітно-ракетні комплекси Stinger та далекобійні ракети Storm Shadow. 

Зазначимо, що в Україні вже розгорнута одна система ППО Samp/T. 

Нагадаємо, уряд Латвії погодив передачу Україні нового пакету військової допомоги. Йдеться, зокрема, про дрони та протиповітряну оборону.

Раніше стало відомо, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Також стало відомо, що в новий пакет військової допомоги від США ввійдуть системи ППО Patriot.

До слова, засоби протиповітряної оборони для України зараз є пріоритетом.

Як повідомлялося, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні.

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Теги: Італія війна системи ППО військова допомога озброєння

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