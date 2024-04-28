Італія викликала посла Росії на килим через привласнення бізнесу

Рим вимагає роз’яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group

Міністерство закордонних справ Італії викликало посла Росії у Римі після того, як Москва передала дочірню компанії італійської групи Ariston Thermo Group державному енергетичному гіганту «Газпром». Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Twitter.

«Уряд вимагає роз’яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group. Ми також працюємо з Брюсселем спільно з Німеччиною», – наголосив Таяні.

Він додав, що попросив високопоставленого посадовця італійського МЗС викликати посла Росії.

Перед цим Таяні заявив, що розмовляв з топменеджерами Ariston, і Рим «готовий захищати бізнес на всіх міжнародних ринках».

Нагадаємо, що «Ференцварош», який є найтитулованішим футбольним клубом Угорщини, та російська компанія «Газпром» ведуть переговори про спонсорський контракт