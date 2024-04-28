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Італія викликала посла Росії на килим через привласнення бізнесу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Італія викликала посла Росії на килим через привласнення бізнесу
Москва передала дочірню компанії італійської групи Ariston Thermo Group «Газпрому»
фото: wecanjob.it

Рим вимагає роз’яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group

Міністерство закордонних справ Італії викликало посла Росії у Римі після того, як Москва передала дочірню компанії італійської групи Ariston Thermo Group державному енергетичному гіганту «Газпром». Про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у Twitter.

«Уряд вимагає роз’яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group. Ми також працюємо з Брюсселем спільно з Німеччиною», – наголосив Таяні.

Він додав, що попросив високопоставленого посадовця італійського МЗС викликати посла Росії.

Перед цим Таяні заявив, що розмовляв з топменеджерами Ariston, і Рим «готовий захищати бізнес на всіх міжнародних ринках».

Нагадаємо, що «Ференцварош», який є найтитулованішим футбольним клубом Угорщини, та російська компанія «Газпром» ведуть переговори про спонсорський контракт

Теги: росія бізнес Італія посол

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