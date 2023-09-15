Чи підтримував Медведчук Тимошенко? Лідерка «Батьківщини» програла суд Лещенку

Нардепка судилася через декілька фраз в статті за 2020 рік

Лещенко зазначив, що народні депутати забирають у суддів час для розгляду дійсно важливих справ

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко повідомив, що нардепка Юлія Тимошенко програла ініційований нею 3 роки тому судовий процес проти нього.

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«Поганий день не тільки для Нестора Шуфрича. Оприлюднено повний текст судового рішення – Юлія Тимошенко програла ініційований нею 3 роки тому судовий процес проти мене. Тепер казати про зв’язки Тимошенко та Медведчука (та його соратника Шуфрича) можна без будь-яких ризиків наразитися на тяганину», – написав Лещенко на своїй сторінці у Facebook.

Радник голови Офісу президента подякував своєму адвокату і нагадав, що лідер партії «Батьківщина» судилася через декілька фраз в статті за 2020 рік для «Кyiv Post» під назвою «Прозахідна Тимошенко стає на бік проросійських агентів в Україні». Рішенням Подільського районного суду міста Києва під головуванням судді Світлани Захарчук у задоволенні позову Юлії Тимошенко відмовлено повністю.

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Сергій Лещенко додав, що нардепка намагалася отримати судове рішення щодо відсутності у неї з Віктором Медведчуком будь-яких політичних відносин.

«Тимошенко спочатку подала до мене не за адресою - в Печерський районний суд міста Києва (саме у цьому суді без будь-яких правових підстав тривав 5 років інших судовий процес – Медведчука проти мене). ЮВТ просто намагалася повторити фінт кума Путіна. Тимошенко подала абсолютно абсурдну за змістом заяву про забезпечення позову - прагнула заборони мені поширювати у будь-який спосіб інформацію щодо підтримки Тимошенко з боку Віктора Медведчука», – розповів Лещенко.

Радник голови Офісу президента підкреслив, що «схеми та юридичні трюки, якими користувався сам Медведчук», уже не працюють. За його словами, такими справами під час війни політики лише блокують нормальну роботу судів, адже забирають час для розгляду дійсно важливих судових справ.