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Поліція порушила кримінальне провадження проти фітнес-тренера, який плюнув у військового

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Поліція порушила кримінальне провадження проти фітнес-тренера, який плюнув у військового
Роман Заволока плюнув у військовослужбовця та показав середній палець
фото: ІМІ

Заволока разом зі своїм другом ображав ветерана війни Олександра Мацька

Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження стосовно блогера та фітнес-тренера Романа Заволоки, який знаходив на вулиці працівників військкомату, що роздавали повістки, ображав їх і знімав розмову на відео. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Як зазначається,  провадження проти Заволоки ведеться за частиною 2 статті 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу.

Як повідомлялося, Заволока разом зі своїм другом ображав ветерана війни Олександра Мацька, який хотів вручити йому повістку. Чоловіки кепкували з тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. На це Заволока сказав військовому: «Ти придурок, сам попався на крючок», а також плюнув у військового.

Як пише Інтернет-видання «Полтавщина», Олександр Мацько пішов добровольцем на війну ще 2016 року. З початку повномасштабного вторгнення був розвідником. Рік тому на Харківському напрямку бронемашина Олександра підірвалася на міні. Він отримав важку контузію і різні травми: опіки та ушкодження ніг. Весь цей час Олександр проходив реабілітацію й отримав другу групу інвалідності. Після цього його взяли на службу у військкомат.

Теги: суд військові Полтавщина фітнес блогер відео

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