США засудили російського бізнесмена, який працював на Кремль

Раніше Владислав Клюшин керував московською інформаційною компанією, яка обслуговувала російський уряд

У четвер, 7 вересня, суд США засудив до дев’яти років тюрми російського бізнесмена Владислава Клюшина, який раніше працював на адміністрацію російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters.

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Його засудили за участь у схемі інсайдерської торгівлі вартістю $93 млн, що включала зламану секретну інформацію про доходи багатьох компаній.

Відомо, що раніше Клюшин керував московською інформаційною компанією, яка обслуговувала російський уряд. За словами американської прокуратури, серед клієнтів компанії були адміністрацію президента Росії Володимира Путіна та Міністерство оборони.

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Клюшин був засуджений після двотижневого судового розгляду у федеральному суді в Бостоні за звинуваченнями у шахрайстві з електронною поштою та шахрайстві з цінними паперами.

Американська влада стверджує, що Клюшин заволодів понад $33 млн за схемою, яка передбачала злам комп’ютерних систем для викрадення звітності про прибутки сотень компаній, включаючи Microsoft і Tesla, а потім використання цієї інсайдерської інформації для здійснення прибуткових угод.

42-річного Клюшина арештували у 2021 році у Швейцарії. Після відбуття тюремного покарання його, ймовірно, депортують до Росії.

«Він думав, що зможе уникнути своїх злочинів, здійснюючи їх з іноземної бази, прихованої за шарами підроблених доменних імен, віртуальних приватних мереж і комп’ютерних серверів, орендованих під псевдонімами та оплачених криптовалютою. Тепер він майже десять років свого життя проведе у в’язниці США», – сказав виконуючий обов’язки міністра юстиції Массачусетсу Джош Леві.

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Захисник росіянина заявив після судового засідання, що вони планують подавати апеляцію. Четверо підозрюваних співучасників шахрайської схеми залишаються на воді. Серед них – один офіцер російської військової розвідки, якого звинуватили у втручанні в президентські вибори у США 2016 році.

За словами прокурорів, озброївшись інсайдерською інформацією, спільники змогли обдурити фондовий ринок, купивши акції компанії, яка мала оприлюднити позитивні фінансові результати, і продавши акції компанії, яка мала опублікувати погані фінансові результати. За словами прокурорів, багато звітів про доходи було завантажено через комп’ютерний сервер у Бостоні.

Клюшин свою причетність до схеми заперечує. Його адвокат сказав присяжним, що він був фінансово успішним задовго до того, як почав торгувати акціями, і що він продовжував торгувати в багатьох тих самих компаніях навіть після того, як доступ до передбачуваної інсайдерської інформації було закрито через виявлення зломів. Також прокуратура не стверджує, що Клюшин причетний до втручання в американські вибори 2016 року.

Нагадаємо, раніше Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, який вказує спроби Російської Федерації вплинути на результаті виборів у Сполучених Штатах.