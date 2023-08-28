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Суд оголосив у міжнародний розшук журналіста-блогера Муравицького

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд оголосив у міжнародний розшук журналіста-блогера Муравицького
Захисниця обвинуваченого припустила, що Муравицький може мати статус політичного біженця на території Фінляндії
фото з відкритих джерел

У серпні 2017 року СБУ викрила житомирського журналіста та блогера Василя Муравицького, який публікував антиукраїнські матеріали на російських сайтах

Сьогодні, 28 серпня, Корольовський районний суд Житомира задовольнив клопотання прокурора та оголосив у міжнародний розшук обвинувачуваного у державній зраді журналіста Василя Муравицького. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Суд постановив оголосити у міжнародний розшук Муравицького Василя Олександровича…», – йдеться в ухвалі суду.

Головуючий на засіданні суддя Сергій Франчук повідомив, що на електронну адресу суду вкотре надійшло клопотання від імені обвинувачуваного Муравицького без електронного цифрового підпису. У ньому зазначається, що останній перебуває на території Фінляндії, але точна адреса його перебування не зазначена. Окрім того, обвинувачений просить розпочати судовий розгляд з початку та розглянути відвід прокурора Вадима Левченка.

Прокурор натомість зазначив, що всі документи, які надходять від Муравицького на адресу Корольовського райсуду без його електронного підпису, не можуть прийматися судом і їх не варто враховувати.

Левченко додав, що підтримує подане раніше своє клопотання про оголошення обвинувачуваного у міжнародний розшук та обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Адвокат Муравицького Марина Шолодько наполягала, що оголошення в розшук її підзахисного та обрання щодо нього запобіжного заходу є передчасним і спочатку потрібно задовольнити клопотання щодо відведення прокурора. Суд це клопотання не підтримав.

Захисниця обвинуваченого припустила, що Муравицький може мати статус політичного біженця на території Фінляндії, тому «не може висвітлювати свого електронного підпису».

Як повідомлялося, у серпні 2017 року СБУ викрила житомирського журналіста та блогера Василя Муравицького, який публікував антиукраїнські матеріали на російських сайтах. Його обвинуватили у державній зраді. Спочатку він перебував під вартою, проте надалі йому поступово послаблювали запобіжний захід.

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Теги: прокурор документи суддя розшук суд журналіст

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