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Вікторія Сюмар Народна депутатка України

Що буде з Ігорем Коломойським?

glavcom.ua
Коломойський підозрюється в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом
скріншот з відео

Олігарха відправили під варту із можливістю внесення 509 млн гривень застави

Коломойський в суді, з високим шансом вийти під заставу в півмільярда гривен (бо саме в відмиванні такої суми його обвинувачує СБУ).

Практично немає сумнівів, що після повернення зі штатів всіх керівників антикорупційних органів його справа була б активізована, і, ймовірно, стояло б питання видачі олігарха США.

Тут все ж таки варто нагадати, що окрім Укрнафти є ще справа Привату, а Коломойський вивів з Привату не 0,5 млрд грн., а $5,5 млрд! І це велика різниця. І завдаток інший, більш перспективний.

Тому навіть не знаю, чи тут Ігоря Валерійовича хочуть «закрить», чи все таки «прикрить» від НАБУ і значно більш серйозного обвинувачення.

Але дозволити цього не можуть, бо він надто багато знає. І може заговорити…

А він не лише знищував Порошенка і Гонтарєву, як помсту за прикриття «годівниці» і націоналізацію Привату, але грався в багато інших ігор. Як з розкруткою «свого» президента через серіал та шоу на каналі, але і з втручання своїми людьми в американські вибори. А це небезпечна гра, за неї в «супермаркеті під назвою Життя – дуже серйозна Каса»). Недарма ж він так часто повторював це прислівʼя.

PS. Багато хто питає як поведуться плюси. Ніяк. Вже другий рік вони на бюджетному фінансуванні, а хто платить, той замовляє музику. Ну і за операцію «прикриття» – не бʼють.

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Джерело
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Теги: Ігор Коломойський суд

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