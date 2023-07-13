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«На кожному полі можна буде скрутити косяк!»: Тимошенко проти легалізації медичного канабісу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«На кожному полі можна буде скрутити косяк!»: Тимошенко проти легалізації медичного канабісу
Політикиня наголошує: уряд не зможе утримати використання марихуани лише в медичних цілях
скріншот з відео

Юлія Тимошенко переконана, що легалізація медичного канабісу перетворить Україну на «наркоплантацію в центрі Європи»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що після того, як Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу, «скрутити косяк можна буде майже на кожному полі». Про це вона заявила в своєму відеозверненні.

Політикиня порівняла Україну із Колумбією, де легалізована марихуана.

«Я просто хочу знати, – емоційно заявила Тимошенко, – хто проплатив цей закон, хто проплачує інформаційну компанію по протягненню цього закону… хочу знати «імєна».

Тимошенко наголосила на наслідках легалізації медичного канабісу.

«Ви розумієте, що неможливо буде на базі такого закону утримати використання марихуани виключно в медичних цілях? Це практично всеохоплююче вирощення марихуани в Україні. Це означає, що вона майже одразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк», – обурюється Тимошенко.

Тимошенко заявила, що уряд, прикриваючись гуманною метою полегшити страждання важкопораненим військовим, хоче перетворити Україну на наркоплантацію в центрі Європи. 

Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

Загалом рослина конопель містить понад 100 різних речовин, які по-різному впливають на організм людини. Але в медицині використовуються лише два типи речовин – канабідіол (КБД) і тетрагідроканабідол (ТГК). Канабідіол не є психотропною речовиною, тоді як ТГК може мати вплив на свідомість залежно від концентрації.

Медичний канабіс буває різних видів: такий, що містить виключно КБД, або такий, що містить як КБД, так і ТГК у певних пропорціях. У країнах, де легалізований медичний канабіс, будь-які препарати на основі канабісу відпускаються виключно за рецептом лікаря, але при цьому не мають надвисоких концентрацій ТГК, які впливають на свідомість людини.

Нагадаємо, що 13 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні. Як зазначається, «за» проголосувало 268 депутатів, серед яких лише один голос віддала представниця ВО «Батьківщини» – Альона Шкрум.

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Теги: Юлія Тимошенко наркотики легалізація марихуани медичний канабіс

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